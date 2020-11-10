شركة Oppo عازمة على إطلاق الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتمل تشكيلة منتجات Oppo حاليًا على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للإرتداء وسماعات الأذن اللاسلكية والتلفزيونات الذكية. ومع ذلك، في حالة إذا كان التقرير الذي صدر اليوم من قبل المسرب الصيني البارز Digital Chat Station صحيحًا، فسوف نرى الشركة الصينية تنوع محفظتها بشكل أكبر مع إطلاق الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة في العام المقبل.

لا يُقدم المصدر أي إطار زمني لموعد إطلاق الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة من Oppo، والمواصفات التقنية لهذه المنتجات لا تزال طي الكتمان أيضًا. ومع ذلك، قد تجعل الأجهزة اللوحية التي ستٌطلقها Oppo سوق الأجهزة اللوحية أكثر تشويقًا.

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وبمجرد إطلاق Oppo للأجهزة اللوحية، من المحتمل أن نرى OnePlus و Realme تحذو حذوها، مما قد يجلب حياة جديدة إلى سوق الأجهزة اللوحية الراكد.