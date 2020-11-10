Huawei ستبيع 15 مليار دولار من أسهم Honor لتحالف تقوده شركة Digital China

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، كانت هناك تكهنات مفادها أن شركة Huawei تتطلع لبيع جزء من علامتها التجارية الفرعية Honor. السبب الرئيسي وراء الصفقة هو التحايل على الحظر التجاري المتعدد الذي تفرضه الحكومة الأمريكية. ووفقًا لأحدث تقرير من وكالة الأنباء رويتزر، تتطلع شركة Huawei لبيع حصة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من Honor لتحالف بقيادة حكومة شنتشن وشركة Digital China المتخصصة في توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتكهنت تقارير سابقة بأن تتراوح قيمة الصفقة بين 2.2 مليار دولار أمريكي و3.7 مليار دولار أمريكي. تم الكشف عن الأرقام الجديدة من قبل مصدر لم يتم الكشف عن إسمه والذي يدعي أنه سيتم الإنتهاء من الصفقة يوم الأحد المقبل. ستقوم شركة Huawei بإفراغ جميع الأصول التابعة لشركة Honor، بما في ذلك ملكية العلامة التجارية والبحث والتطوير وإدارة سلسلة التوريد. ومن المتوقع أيضًا أن تنضم العديد من الشركات الإستثمارية الأخرى إلى الصفقة.

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تُظهر صفقة Honor القادمة أيضًا أنه على الرغم من التغيير الوشيك في الإدارة الأمريكية، فإن شركة Huawei لا تتوقع نتائج إيجابية في معركتها القانونية الحالية مع الحكومة في بلاد العم سام.