تسريب معلومات جديدة حول المواصفات التقنية للهاتف Galaxy S21 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy S21 Ultra القادم من شركة سامسونج سيكون قادرًا على تشغيل الشاشة بدقة 1440p وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، والفضل في ذلك يعود إلى تقنية LTPO الجديدة المُستخدمة في الشاشة.

يُقال أن العضو الأرقى في تشكيلة Galaxy S21 Series القادمة في شهر يناير المقبل سيحصل حصرًا على وضع التشغيل 1440p/120Hz، وهذا ما يعني بأن Galaxy S21 و +Galaxy S21 سيقتصرات على تشغيل الوضع 1080p/120Hz أو الوضع 1440p/60Hz.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيضم مستشعر جديد يُدعى Samsung ISOCELL Bright HM3 في الكاميرا الرئيسية يمتاز بدقة 108 ميغابكسل مع العلم بأن هذا المستشعر الجديد سيكون أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فقد تردد كذلك أن Galaxy S21 Ultra سيتخلص من مستشعر العمق Time Of Flight في الخلف، وسيستخدم بدلاً من ذلك ليزر التركيز التلقائي، تمامًا كما هو الحال في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra.

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أخيرًا، سيدعم الهاتف Galaxy S21 Ultra الشحن السريع بقوة 45W، وسيضم شاشة بإطار متساوٍ في جميع الجوانب الأربعة على عكس Galaxy S20 Ultra الحالي الذي يدعم الشحن السريع بقوة 25W ويضم إطار أسمك في الجزء السفلي من الشاشة.