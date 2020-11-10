تكنولوجيا: MEDIATEK تقدم رقاقة MT689X قريباً بنفس مستوى آداء SNAPDRAGON 865 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي جاءت اليوم عبر Digital Chat Station على أن معالج MT689X القادم من MEDIATEK سينطلق بآداء يحاكي إصدار كوالكوم SNAPDRAGON 865 Plus.

دفع خط إنتاج MEDIATEK من سلسلة معالجات Dimensity الشركة في زيادة حصتها السوقية من شحنات رقاقات المعالج بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، وتستمر الشركة قي ترقية خط إنتاجها لمستوى جديد، حيث تستعد لمنافسة كوالكوم بخطوات اسرع خلال الفترة القادمة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن شريحة MT689X تقدم آداء بنفس مستوى رقاقة معالج سامسونج Exynos 1080، حيث ترتكز رقاقة MT689X على دقة تصنيع 6 نانومتر، وتصم كرت الشاشة Mali-G77، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن المعالج يأتي بنفس البنية المميزة لمعالج سامسونج Exynos 1080،، كما يقدم السرعة ذاتها في الآداء، لذا من المتوقع أن تقسم الأنوية إلى نواه واحدة كبيرة، و3 من الأنوية، مع 4 من الأنوية، على أن تضم الرقاقة أنوية Cortex-A78.

ولقد كشفت إختبارات AnTuTu عن النتائج الأولية لإختبارات رقاقة MT689X حيث سجلت 600000 نقطة، ومن المتوقع أن تصل لآداء رقاقة كوالكوم الحالية SNAPDRAGON 865 Plus.

من جانب أخر تقدم MEDIATEK رقاقة MT689X بمستوى تسعير أقل من رقاقة كوالكوم لدعم الهواتف المتوسطة المميزة بسعر 300 دولار تقريباً.

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