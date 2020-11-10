تكنولوجيا: هواوي تعتمد هاتفها القابل للطي Mate X2 بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في الإستعداد لإطلاق الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Mate X2، حيث إعتمدت الهاتف مؤخراً بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

تستمر شركة هواوي في جدولها الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها المميزة خلال الفترة القادمة، حيث تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي.

ولقد رصد هاتف Mate X2 في قاعدة بيانات 3C في الصين بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، التي تدعم الهاتف بآداء أسرع في الشحن بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات التي جاءت حتى الآن عن الكثير من تفاصيل مواصفات Mate X2، حيث أكدت بعض التفاصيل التي جاءت عبر Wi-Fi Alliance على أن هذا الإصدار يدعم تقنية Wi-Fi 6، كما ينطلق الهاتف بواجهة EMUI 11.

كما أشارت بعض التوقعات إلى أن هواوي تقدم هاتف Mate X2 بتصميم جديد يدعم الطي إلى الداخل كبديل للتصميم الذي يدعم الطي إلى الخارج الذي قدم من العملاق الصيني في الإصدارات السابقة، حيث تنقسم الشاشة الكبيرة عند الطي إلى اثنان من الشاشات المميزة بحجم أصغر، وهو تصميم أقرب لهاتف Galaxy Fold من سامسونج.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هواوي تستخدم نوع جديد من الشاشات في هاتف Mate X2 لدعم التصميم الجديد للهاتف بكفاءة أعلى، كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع اثنان من كاميرة السيلفي، أيضاً من المتوقع أن تدعم هواوي هذا الإصدار القادم بقلم stylus إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة بشكل رسمي من هواوي حتى الآن.

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