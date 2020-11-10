Sony تدخل لسوق الطائرات بدون طيار من خلال مشروعها الجديد Airpeak Project

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony للتو عن مشروع Airpeak Project، وهو المشروع الذي يُعبر عن مساهمتها في مجال الطائرات بدون طيار المُزودة بالكاميرات، والتي ستعتمد على خبرة الشركة في التصوير وتصميم وتطوير المستشعرات بالإضافة إلى تقنية 3R التي تستند على ثلاثة عناصر تشمل الواقع والوقت الفعلي والتحكم عن بُعد.

يقول بيان صحفي قصير للشركة أن هذا المشروع يهدف إلى الترفيه والقطاعات الأخرى ” المتنوعة “، مما يشير إلى إحتمالية تصميم هذه الطائرة بدون طيار من أجل الإستخدامات المهنية بدلاً من توفيرها لعامة المستهلكين. في الواقع، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت شركة Sony ستقوم بإطلاق طائرة بدون طيار خاصة بها أم أنها ستٌقدم الكاميرات والمستشعرات الأخرى للشركات المصنعة للطائرات بدون طيار مثل شركة DJI.

سيتم نشر المزيد من المعلومات حول Airpeak Project على الموقع الرسمي للمشروع مع العلم بأنه سيتم إطلاق المشروع في ربيع العام 2021. لا يوجد سوى الفيديو التشويقي المبهم أعلاه لمتابعته في الوقت الراهن.

في يناير الماضي، قامت شركة Sony بتسجيل براءة إختراع لطائرة بدون طيار ذات تصميم غير عادي إلى حد ما، حيث تم تثبيت مراوح أنبوبية في أعمدة، بحيث يمكن تدويرها إلى داخل هيكل الطائرة بدون طيار من أجل سهولة تجميعها وفتحها قبل الطيران.

للمقارنة، الطائرة بدون طيار DJI Mini 2 الجديدة من شركة DJI مُزودة بمراوح مثبتة على أذرع تُطوى بإحكام بجوار الهيكل عندما تكون جاهزة ليتم إعادتها إلى علبتها الصغيرة.