آبل ترغب في إستخدام مستشعر LiDAR في السيارات الذاتية القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي -

لكي تتمكن السيارات الذاتية القيادة من إكتشاف ما حولها، مثل الأشخاص أو الأشياء أو السيارات الأخرى، فإنها تعتمد على مجموعة متنوعة من المستشعرات. أحد هذه المستشعرات هو LiDAR الذي اشتهرت به آبل بسبب إستخدامها له في أجهزة iPad الأحدث وكذلك في تشكيلة iPhone 12 Pro Series، ويبدو الآن أن آبل قررت أخذ هذه التقنية وإستخدامها في السيارات الذاتية القيادة الخاصة بها.

هذا وفقًا لبراءة إختراع إكتشفها موقع Patently Apple، حيث وجد أن آبل تتطلع إلى إستخدام الماسح الضوئي LiDAR خلف الزجاج الأمامي للسيارة حيث يمكن إستخدامه للمساعدة في رسم الطريق أمامه، مما يجعله مثاليًا للمواقف التي قد يكون فيها الظلام شديدًا، أو للمساعدة في إكتشاف الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء الموجودة أمامه حتى يعرف متى يجب الفرملة.

كما سبق وأشرنا، يتم بالفعل توظيف المستشعر LiDAR من قبل الشركات التي تصنع وتختبر السيارات ذاتية القيادة، لذا فإن هذه التكنولوجيا ليست جديدة في حد ذاتها. ومع ذلك، فإن طريقة آبل في توظيف هذه التقنية من خلال وضعها خلف الزجاج الأمامي أمر فريد من نوعه نوعًا ما. قلنا نوعًا ما لأن موقع Patently Apple وجد بالفعل شركة تُدعى XeomatiX عملت مع شركة AGC المتخصصة في تصنيع الزجاج الأمامي للسيارات، لتطوير شيء مشابه.

لسنا متأكدين من كيفية عمل براءة اختراع آبل في العالم الواقعي نظرًا لأنها مجرد براءة إختراع حاليًا، ولكن من المثير للإهتمام أن نرى كيف تستخدم آبل نظام LiDAR، ليس فقط في الأجهزة المحمولة، ولكن أيضًا في السيارات الذاتية القيادة المستقبلية.