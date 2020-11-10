الأدلة الأولية تُلمح لإرتفاع الطلب على مكبر الصوت الذكي Apple HomePod Mini

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل لأول مرة بإطلاق مكبر الصوت الذكي HomePod، قال الجميع أن هذا منتج باهظ الثمن وخصوصًا في ظل وجود منتجات منافسة بأسعار أقل بكثير، وهذا تسبب في الأخير في عدم إقبال المستهلكين على هذا الجهاز. ومع ذلك، يبدو أنه يمكن لشركة آبل أن تعوض ذلك بإستخدام HomePod Mini لأنه وفقًا لأوقات التسليم المقدرة على المتجر الرسمي لشركة آبل على شبكة الإنترنت، فقد بدأت تواريخ التسليم تتمدد.

هذا يعني أن الطلب على مكبر الصوت الذكي الجديد HomePod Mini يفوق توقعات آبل أو يفوق مقدار الوحدات التي خصصتها آبل لأسبوع الإطلاق، ولكن هذه مشكلة جيدة على أي حال. على سبيل المثال، إذا إخترت شراء نسخة Space Gray من جهاز HomePod Mini في الولايات المتحدة، فسوف يتعين عليك الإنتظار لنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الحصول عليها، بينما يتعين على المستهلكين في الأسواق الأخرى مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا الإنتظار لنحو 3 أسابيع إلى 4 أسابيع.

تفوق HomePod Mini على HomePod الأصلي من حيث المبيعات لا ينبغي أن يكون مفاجئًا، فسعر مكبر الصوت الذكي الأحدث من شركة آبل يبلغ 99 دولارًا، في حين يبلغ سعر HomePod الأصلي نحو 299 دولار أمريكي. بالإضافة إلى أنه يوفر بشكل أو بآخر نفس الوظيفة بثلث السعر، وبالنظر إلى أن معظم الناس يستخدمون مكبرات الصوت الذكية للتحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية، فمن المنطقي أن يقوم عدد أكبر من المستهلكين بشراء مكبر الصوت الذكي الأرخص، وهو ما يفسر سبب إرتفاع شعبية مكبرات الصوت الذكية مثل Amazon Echo Dot و Google Nest Mini.

لسنا متأكدين مما إذا كانت آبل تخطط للكشف عن مقدار المبيعات التي حصدها مكبر الصوت الذكي HomePod Mini حتى الآن أم لا، ولكن في الوقت الحالي، تبدو الأمور جيدة.