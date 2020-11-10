لعبة Fortnite ستشق طريقها مرة أخرى لأجهزة iOS، نوعًا ما

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يمض وقت طويل على قيام آبل بإزالة لعبة Fortnite من متجر Apple App Store الخاص بها بسبب إنتهاكها لشروط إستخدام المتجر. تتواجه كلتا الشركتين الآن في دعوى قضائية ساخنة إلى حد ما، ولكي نكون صادقين، ليست لدينا أي فكرة عن موعد انتهاء الأمر، مما يعني أنه في الوقت الحالي، لن تكون لعبة Fortnite قابلة للإستخدام على أجهزة iOS.

أو هل يمكن أن تكون كذلك؟ لقد تبين أن لدى اللاعبين فرصة الإستمتاع بلعبة Fortnite على هواتف iPhone ولوحيات iPad الخاصة بهم في المستقبل القريب. وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة الإخبارية BBC، يبدو أن لعبة Fortnite ستشق طريقها إلى خدمة بث الألعاب السحابية Nvidia GeForce Now التابعة لشركة Nvidia، مما يعني أن لاعبي iPhone و iPad سيكونون قادرين على الاستمتاع باللعبة مرة أخرى، وإن كان ذلك في بيئة مُختلفة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه سينتهي بك الأمر على الأرجح بتشغيل اللعبة على المتصفح Safari. بينما خففت آبل من القواعد المتعلقة بالسماح بتواجد خدمات بث الألعاب السحابية على متجر التطبيقات الخاص بها، فقد جعلت تواجد خدمات مثل Google Stadia و Xbox Game Pass و Nvidia GeForce Now على متجر Apple App Store شبه مستحيل لأنها تفرض على كل لعبة متاحة على الخدمة السحابية أن تكون متاحة بشكل منفصل على المتجر.

في بعض الحالات، قد يكون ذلك مستحيلاً لأنه لا يتم إنشاء جميع الألعاب للأجهزة المحمولة أو الحواسيب الشخصية، مما يعني أنه لن يكون من المنطقي لشركات مثل مايكروسوفت إرسال لعبة مصممة بشكل واضح لـ Xbox إلى متجر Apple App Store. لقد أعربت الشركات مثل مايكروسوفت سابقًا عن إستيائها، ولكن يبدو أنه قد تكون هناك حلول للإلتفاف حول قواعد متجر Apple App Store.

بالنظر إلى أن كتالوجات خدمات بث الألعاب السحابية يُمكن أن تتغير بسبب التراخيص، وكذلك بالنظر إلى العدد الهائل من الألعاب المتاحة اليوم، يبدو أن هناك الكثير من العمل الإضافي، لذا فإن بث لعبة Fortnite عبر المتصفح Safari يبدو الحل البديل الأفضل، على الأقل في الوقت الحالي. لا توجد أية معلومات حول موعد إتاحة لعبة Fortnite للعب من خلال خدمة Nvidia GeForce Now، ولكن تردد أنها ستصل بحلول موسم العطلات لهذا العام.