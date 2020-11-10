FDA توافق على تطبيق لـ Apple Watch يساعد في كبح كوابيس إضطراب ما بعد الصدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وأحيانًا نتيجة لهذه الإضطرابات، يصابون أيضًا بالكوابيس أثناء نومهم والتي ترتبط بتلك الصدمات. هناك، بالطبع، طرق لعلاج هذه الأنواع من الأعراض، ولكن إذا كنت تمتلك Apple Watch، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية المعروفة إختصارًا بإسم FDA قد وافقت مؤخرًا على تطبيق يهدف إلى علاج تلك الكوابيس.

يُطلق على التطبيق إسم Nightware وهو متوفر حاليًا فقط على Apple Watch. سيعتمد التطبيق على المستشعرات المدمجة في Apple Watch لإكتشاف ومراقبة نوم الشخص، مثل حركة الجسم ومعدل ضربات القلب. بناءً على تلك البيانات، يمكن للتطبيق بعد ذلك إكتشاف ما إذا كان الشخص يمر بكابوس وسيستخدم الإهتزازات في الساعة لإيقاظ النائم، ولكن ليس لإيقاظه تمامًا، وإنما لمساعدته على مقاطعة تلك الكوابيس مع الحفاظ على النوم.

إنه حاليًا تطبيق بوصفة طبية فقط وهو جزء من إستراتيجية تتضمن أيضًا الأدوية. في حين أنه لن يعالج بالضرورة إضطراب ما بعد الصدمة، إلا أنه على الأقل سيساعد في توفير نوم هادئ لمن يعانون منه. حتى الآن، بناءً على دراسة تم فيها إستخدام التطبيق Nightware مع مجموعة محدودة من المصابين بإضطراب ما بعد الصدمة، إتضح أن التطبيق أدى إلى تحسين جودة النوم، لذلك كما قلنا، هذا ليس بالضرورة علاجًا، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون له بعض الإستخدامات المفيدة على الرغم من ذلك.