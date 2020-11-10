تكنولوجيا: Oppo تخطط لإطلاق جهاز لوحي وجهاز حاسب دفتري العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات جديدة عبر Digital Chat Station اليوم لتكشف عن خطط Oppo للتوسع العام المقبل في أسواق جديدة، حيث تستعد الشركة لإطلاق جهاز لوحي وجهاز حاسب دفتري في 2021.

تعد شركة Oppo واحدة من أهم الشركات المصنعة للهاتف والمنافسة في الأسواق العالمية الآن، ولقد بدأت الشركة في الفترة الأخيرة في التوسع في أسواق جديدة بمنتجات أكثر تشمل السماعات اللاسلكية، وأيضاً أجهزة التلفاز الذكية.

ولقد جاءت التسريبات اليوم لتكشف عن خطط جديدة لشركة Oppo للإنتقال للمنافسة في أسواق الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب.

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من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات الكثير من التفاصيل حول أجهزة Oppo اللوحية المرتقبة أو إصدارها الأول من أجهزة الحاسب، إلا أن مصدر التسريبات أكد على أن الشركة الصينية بدأت في الإستعداد لإطلاق الأجهزة الجديدة العام المقبل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن دخول Oppo المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية وسوق أجهزة الحاسب سيدفع كلاً من وان بلس وRealme لبدء المنافسة أيضاً في هذه الأسواق خلال الفترة القادمة.

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