رسميًا..نوكيا تكشف عن هاتفها الجديد Nokia 8000 4G

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 8 دقائق

نشرت شركة “نوكيا” الفنلندية الصور الرسمية الأولى لهاتف الجديد Nokia 8000 4G مع تفاصيل إضافية حول تصميمه وميزاته.

وأصيب المستخدمون بخيبة أمل؛ بسبب تصميم الهاتف الشبيه بالهواتف العادية مع بعض اللمسات البسيطة، حيث إن جوانب الهاتف، بما في ذلك لوحة المفاتيح، منحنية والجزء الخارجي له تصميم يشبه الزجاج.





ويعمل الجهاز بنظام تشغيل KaiOS المخصص للهواتف التي تحتوي على لوحات مفاتيح فعلية وشاشات لا تعمل باللمس، ويتوفر به تطبيقات ”واتس آب“ و“فيسبوك“ كما أنه مزود بشريحتين.

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فضلًا عن ذلك، يحتوي الهاتف على شاشة LCD مقاس 2.8 بوصة وسيتم تشغيله بمعالج Snapdragon 210 في تطور عن سابقه 8110 4G الذي يستخدم شرائح Qualcomm 205.

ويعمل الجهاز أيضًا بذاكرة وصول العشوائي 512 ميجابايت وسعة تخزين داخلية 4 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

يمتلك الجهاز بطارية بسعة 1500 مللي أمبير قابلة للاستبدال ويتم شحنها عبر منفذ microUSB قديم، كما تم تزويد الهاتف بكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة للمستخدمين، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أعلنت أن هذا الهاتف سيكون جهازًا متميزًا.

كما تعتبر إمكانيات الهاتف متدينة للغاية؛ في الوقت الذي تتسابق في الشركات مثل آبل وسامسونج وهواوي وأوبو وغيرها في تقديم هواتف مميزة بإمكانيات ومميزات عملاقة.