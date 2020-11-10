تكنولوجيا: سوني تؤكد ألعاب PS5 لن تأتي مغلقة على منطقة محددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني في تصريحات رسمية في Ultimate FAQ على أن ألعاب PS5 لن تأتي مغقلة على منطقة محددة بعد الآن، حيث سيتاح للمستخدمين تجربة إصدارات الألعاب التي تنطلق حصرياً في بعض الأسواق.

تدعم سوني مستخدمي جهاز ألعابها الجديد PS5 خلال الفترة القادمة بميزة تجربة الألعاب التي تنطلق في كافة المناطق، لذا لن تأتي الألعاب مغلقة على منطقة محددة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات سوني أن يتاح لمستخدمي PS5 في سوق الولايات المتحدة على سبيل المثال تجربة الألعاب التي تنطلق حصرياً في سوق اليابان على سبيل المثال R2، أو في سوق هونج كونج R3.

ولقد إتخذت الألعاب المتوافقة مع كافة المناطق برمزR0، بينما تأتي الألعاب المخصصة لبرمودا وكندا وجميع أقاليم الولايات المتحدة برمز R1، أيضاً تأتي الألعاب المخصصة لدول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطة والغربية برمز R2، وهو الرمز المستخدم في الدول الإفريقية أيضاً واليابان.

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من جانب أخر تأتي الألعاب المميزة برمز R3 لأسواق جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان، كما خصص رمز R4 لأسواق أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأمريكا الجنوبية وأستراليا، بينما يستخدم رمز R5 في مناطق أخرى في إفريقيا ومنغوليا وكوريا الشمالية، وتتخذ الصين رمز R6.

أيضاً أكدت سوني على توافق PS5 الجديد مع الإصدار السابق من أجهزة سوني PS4، حيث سيتاح لمستخدمي الأجهزة ميزة التواصل بسلاسة في الألعاب والمنافسة، كما سيتاح أيضاً نقل الألعاب التي تم حفظها من PS4 إلى PS5 بسلاسة.

كما أشارت سوني إلى أن جهاز PS5 سيتوافق مع 99% من العناوين الرئيسية المميزة من ألعاب PS4، لذا يمكن للمستخدمين تحميل ألعاب PS4 من مكتبة الألعاب على جهاز PS5.

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