إطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series يهدف للإستيلاء على الحصة السوقية لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير تقارير متعددة إلى أن شركة سامسونج عازمة على إطلاق تشكيلة Galaxy S21 Series الجديدة في شهر يناير بدلاً من فبراير المُعتاد. الآن، قررت وكالة الأنباء رويترز أن تكشف عن السبب الذي دفع شركة سامسونج لإطلاق تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة في وقت مبكر عن المعتاد، والسبب المذكور هنا هو الإستفادة من مشاكل Huawei وسرقة جزء من حصتها السوقية. يقول المطلعون على الوضع أن تشكيلة Galaxy S21 Series ستصل إلى المتاجر بحلول نهاية يناير بدلاً من أوائل مارس.

يقول أحد المصادر أن مخزون Huawei من المكونات سوف ينفد في وقت ما في أوائل العام المقبل، مما سيجعل الشركة عرضة للخطر. تتطلع الشركات المنافسة المحلية مثل Xiaomi و Oppo أيضًا إلى الحصول على بعض من الحصة السوقية لشركة Huawei كذلك.

سيؤدي الوصول المُبكر لتشكيلة Galaxy S21 Series أيضًا إلى تضييق الخناق على تشكيلة iPhone 12 Series، والتي وصلت في وقت متأخر عن المعتاد بنحو شهر. وقد ساعد هذا سامسونج على تسيد السوق الأمريكي في الربع الثالث من هذا العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

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إستنادًا إلى إحصائيات وأرقام مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فقد تفوقت Huawei على سامسونج من حيث شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني، ولكن القيود التجارية التي كان على الشركة الصينية التعامل معها سمحت لشركة سامسونج بإستعادة المرتبة الأولى في الربع الثالث من هذا العام.

يُقال أن موردي مكونات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية يأملون في أن تخفف إدارة بايدن بعض القيود التجارية ضد Huawei، ولكن هذا بعيد كل البعد عن اليقين. يدعم بايدن الحظر المفروض على إستخدام معدات شبكات الجيل الخامس 5G التابعة لشركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن حكومته قد تغير طريقة تعاملها وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركات الصينية على الساحة العالمية، بما في ذلك Huawei و ByteDance و WeChat.