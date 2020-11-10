الهاتف Google Pixel 4a أقوى بكثير مما يقترحه سعره، والإختبارات تثبت ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث هاتف يجتاز إختبارات الصلابة التي يجريها Zack Nelson من قناة JerryRigEverything للهواتف الذكية هو الهاتف Google Pixel 4a، وقد نجح هذا الهاتف بالفعل في إجتياز الإختبارات دون أن يتعرض للتحطم.

الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass 3 المستخدمة لحماية شاشة الهاتف Google Pixel 4a من الخدوش قدمت أداءً مماثلا لطبقات Gorilla Glass الأحدث، فهي الأخرى تنخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs. نجا الهاتف أيضًا في إختبار الإنحناء، على الرغم من أنه يتعرض لبعض الإنحناء. ولكي لا نفسد متعة المشاهدة، نقترح عليك مشاهدة الفيديو أدناه لمعرفة كيف كان أداء الهاتف Google Pixel 4a في إختبارات المتانة الأخرى :

يهدف الهاتف Google Pixel 4a إلى جلب نظام التشغيل الرائع من شركة جوجل وكاميرتها الرائعة إلى عدد أكبر من المستخدمين مع العلم بأن سعر هذا الهاتف يبدأ من 349 دولار أمريكي فقط. هذا سعر مميز إذا كنت لا تثق في الهواتف الذكية الصينية مثل Realme و Redmi و Honor وما إلى ذلك من الهواتف الصينية الأخرى. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستنجح في إقناع المستهلكين بشراء الهاتف Google Pixel 4a أو Google Pixel 4a 5G بدلا من هواتف الشركات المنافسة.