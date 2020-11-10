تسريب مواصفات الهاتف Meizu 18 Max، وتشمل المعالج SD875، والشحن السريع بقوة 120W

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن تشكيلة Meizu 17 Series في شهر مايو الماضي، ولكننا لم نسمع الكثير من الشركة الصينية منذ ذلك الحين. ومع ذلك، يقول أحد المسربين البارزين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن لديه قائمة بالمواصفات التقنية للهاتف Meizu 18 Max 5G.

يُقال أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu سيضم المعالج Snapdragon 875 القادم من شركة كوالكوم، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1، وذاكرة عشوائية سريعة أيضًا من نوع LPDDR5. وعلاوة على ذلك، يُقال كذلك أن هذا الهاتف سيضم شاشة OLED بدقة 3K، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلاً عن كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل مدعومة بعدسات Zeiss.

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من ناحية أخرى، كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu سيدعم كذلك الشحن السلكي بقوة 120W والشحن اللاسلكي بقوة 45W مع العلم بأن الهاتف Meizu 17 الحالي يدعم الشحن السلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي بقوة 27W. تشمل الميزات الأخرى مكبرات مُزدوجة للصوت ومحرك إهتزاز مُزدوج للألعاب.

ومع ذلك، هذا التسريب لا يزال مشكوكًا في صحته لذلك لن نرفع آمالنا بعد. يبدو الهاتف في الصور مريبًا، فهو يفتقر إلى العديد من العناصر مثل الفلاش. وفي حين أن سرعات الشحن المذكورة آنفًا موجودة بالفعل حاليًا في السوق، إلا أن شركة Meizu عودتنا طيلة الفترة الماضية على أنها غير مهتمة بسباق سرعات الشحن. حتى نحصل على دليل إضافي، سنتمنى فقط الحصول على هاتف بكل هذه الإمكانيات من شركة Meizu في العام المقبل.