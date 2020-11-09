ريرز تكشف عن سماعة رأس لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ريرز النقاب عن سماعتها اللاسلكية الجديدة لعشاق الألعاب صوتا بدقة فائقة .

أطلقت شركة ريزر سماعة الرأس اللاسلكية Kaira Pro الجديدة لعشاق الألعاب وتتناسب مع أجهزة ألعاب مايكروسوفت بسعر يبلغ 150 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس اللاسلكية Kaira Pro الجديدة تتناسب بشكل خاص مع أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X أو إكس بوكس Series S من خلال الاعتماد على تقنية Xbox Wireless، كما أنها تعمل مع أجهزة التشغيل الأخرى من خلال تجهيزها بتقنية البلوتوث 5.0.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس Kaira Pro الجديدة على مشغل التيتانيوم TriForce قياس 50 ملم، وبالتالي ينعم المستخدم بصوت فائق النقاء في نطاق التردد بالكامل.

وتتيح الأزرار الموجودة على سماعة الرأس إمكانية كتم صوت الميكروفون والتحكم في شدة صوت تشغيل الموسيقى والدردشة بشكل منفصل، علاوة على أنه يمكن تفعيل الإيكولايزر من سماعة الرأس مباشرة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 15 ساعة مع تشغيل إضاءة RGB وحتى 20 ساعة بدون تشغيل إضاءة RGB، وتتم عملية إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C.

وتساهم وسادات الأذن المصنوعة من الميموري فوم في زيادة مستوى الراحة أثناء استعمال سماعة الرأس الجديدة، التي يبلغ وزنها 365 جراما.