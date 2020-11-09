تكنولوجيا: الإعلانات المتوقعة من ابل في مؤتمرها المقرر عقده غداً 10 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث جديد لعملاق التكنولوجيا ابل غداً 10 من نوفمبر، لكشف النقاب عن الجيل الأول من الأجهزة التي ترتكز على معالجات الشركة بمعمارية ARM، وفي السطور القادمة نستعرض أهم الإعلانات المرتقبة من ابل غداً.

جهاز MacBook Air بحجم 13 إنش وجهاز MacBook Pro

أكدت بعض المصادر على أن ابل تستعد لإطلاق اثنان من أجهزة MacBook بحجم 13 إنش، على أن يكون الإصدار الأول MacBook Air، والإصدار الثاني هو جهاز MacBook Pro.

ومن المقرر أن تدعم ابل هذه الأجهزة بمعالجات ترتكز على رقاقة Apple A14 المستخدمة في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد الأخيرة، حيث تستهدف ابل دعم الأجهزة الجديدة بآداء أفضل وإستهلاك أقل للطاقة من خلال هذه المعالجات، كما تجلب ابل لأجهزة MacBook الجديدة معايير أعلى في الحماية والذكاء الإصطناعي.

تحديث macOS Big Sur

تؤكد التوقعات أيضاً على أن ابل تستعد لإستعراض المميزات التي ينطلق بها تحديث macOS Big Sur والذي يأتي لدعم الأجهزة الجديدة التي ترتكز على المعالجات المصممة من ابل، والتي تأتي بRosetta 2 وUniversal 2 لدعم الإنتقال السلس من معالجات إنتل إلى معالجات ابل.

ومن المقرر أن يدعم Rosetta 2 تشغيل تطبيقات x86 على أجهزة ابل الجديدة، بينما يدعم Universal 2 المطوريين لبناء التطبيقات التي تعمل مع x86 وARM.

كما يدعم تحديث Big Sur المطوريين لجلب تطبيقات iOS وiPadOS على منصة macOS دون أي تعديلات، وذلك بهدف دعم مستخدمي أجهزة mac بتجربة مميزة بنطاق واسع من التطبيقات.

أيضاً إلى جانب المميزات المقدمة من ابل في تحديث Big Sur لأجهزة ARM الجديدة، يأتي التحديث أيضاً لدعم أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات إنتل بمجموعة كبيرة من التحسينات.

يذكر أن Big Sur أطلق في شهر يونيو، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار العام بإصلاحات جذرية في الواجهة البرمجية الخاصة بمنصة macOS، حيث يتضمن التحديث مركز تحكم جديد، مع مركز جديد للإشعارات، وتحديث الرسائل والخرائط.

جهاز MacBook بحجم 16 إنش

أكدت التقارير التي جاءت عبر Bloomberg والمحلل Ming-Chi Kuo على أن ابل ستقدم في الحدث المرتقب أجهزة MacBook بحجم 13 إنش، بينما أشار تقرير بلومبرغ إلى أن ابل تخطط أيضاً للكشف عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش خلال الحدث، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن ابل تقدم العام المقبل أجهزة MacBook Pro بحجم 14.1 إنش و16.1 إنش.

أيضاً من المتوقع أن تكشف ابل عن الشاشات المميزة بتقنية العرض الجديدة للمرة الأولى في أجهزة iPad Pro قبل أن تقدم التقنية في أجهزة MacBook.

جهاز التتبع AirTags

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط ابل للإعلان عن AirTags في حدث الشركة الذي عقد في شهر أكتوبر للإعلان عن سلسلة هواتف الأيفون الجديدة، إلا أن الشركة قررت تأجيل الإعلان رغم التسريبات السابقة التي أكدت على بدء الإنتاج الضخم في شهر سبتمبر.

ويتميز جهاز التتبع AirTags بتصميم يحاكي العملة المعدنية، كما يدعم الجهاز تحديد موقع الأجهزة التي تتضمن شريحة U1، التي قدمت في هواتف iPhone 11.

سماعات AirPods Studio

تعد سماعات AirPods Studio أول إصدار من سماعات الرأس التي تقدم من ابل وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، إلا أن شركة ابل قامت بتأجيل الإعلان عن السماعات حتى الآن، نتيجة لبعض المشكلات في تصميم السماعة، لذا تأتي بعض التوقعات لتشير إلى إمكانية الكشف عن السماعة خلال الحدث، بينما تشير تسريبات أخرى إلى ابل ستؤجل الإعلان عن السماعة حتى 2021.

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