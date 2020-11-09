تكنولوجيا: تحديث ONEPLUS 8 وONEPLUS 8 Pro يؤدي إلى حذف بيانات المستخدمين كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة وان بلس الإصدار التجريبي الثالث من تحديث OxygenOS 11 لمستخدمي هواتف ONEPLUS 8 وONEPLUS 8 Pro، ولقد رصد في هذا التحديث مشكلة تؤدي إلى حذف بيانات المستخدمين كاملة من الهاتف.

تقدم شركة وان بلس واجهة Oxygen OS لنظام الأندوريد لمستخدمي هواتفها الذكية خارج السوق الصيني، إلا أن التحديث الأخير من Oxygen OS الذي انطلق لمستخدمي هواتف ONEPLUS 8 وONEPLUS 8 Pro منذ أسبوعين تقريباً، أدى إلى تلقي الشركة مجموعة من الشكاوي نتيجة لظهور مشكلة في التحديث، واليوم تؤكد الشركة رسمياً على وجود مشكلة في هذا التحديث.

ولقد رصد مستخدمين هواتف ONEPLUS 8 وONEPLUS 8 Pro المشكلة بعد تثبيت الإصدار التجريبي الثالث من تحديث OxygenOS 11، حيث تلقى المستخدمين الترقية الجديدة عبر OTA، ومن ثم بدأ المستخدمين في رصد حذف البيانات الخاصة بهم بشكل كامل.

من جانب أخر أصدرت شركة وان بلس تنويه للمستخدمين تؤكد من خلاله على ضرورة تثبيت الإصدار التجريبي العام من تحديث OxygenOS 11، كما أكدت على تجنب تثبيت أي تحديث أخر لتفادي حذف البيانات الخاصة بالمستخدم، كما أشارت الشركة إلى أهمية النسخ الإحتياطي للبيانات قبل بدء تثبيت التحديث.

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