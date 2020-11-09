شركة تتمكن من إكتشاف لقاح لفيروس COVID-19 فعال بنسبة تصل إلى 90%

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، هناك العديد من الشركات التي تطور لقاحًا لفيروس COVID-19 بإستخدام الصيغ الخاصة بها. لم يصل أي من هذه اللقاحات إلى السوق حتى الآن، ولكن الخبر السار هو أنه وفقًا لشركة Pfizer/BioNTech، فيبدو أن لقاحها فعال بنسبة 90 في المئة.

من الواضح أن إبتكار لقاح فعال بنسبة 100 في المئة سيكون أمرًا رائعًا، ولكن ليس هناك لقاح فعال تمامًا أبدًا. ومع ذلك، يبدو أن نسبة 90 في المئة أفضل بكثير مما كان يأمله معظم الخبراء. في الوقت الحالي، تقول الهيئات التنظيمية أنها على إستعداد للموافقة على لقاح فعال بنسبة 50 في المئة، لذا فإن التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90 في المئة يُعتبر أمرًا مثيرًا للإعجاب.

وفقًا للدكتور Albert Bourla، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، فقد صرح بالقول : ” اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية. تقدم المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 الأدلة الأولى على قدرة لقاحنا على منع Covid-19. لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح في وقت يُعتبر فيه العالم في أمس الحاجة إليه، حيث بلغت معدلات الإصابة أرقامًا قياسية جديدة، وتقترب المستشفيات من إستنفاد سعتها، وتُكافح الاقتصادات من أجل إستعادة عافيتها “.

ومع ذلك، فهذه النتائج تستند على التجارب السريرية، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان هذا اللقاح الجديد سيحقق نفس النتائج إذا تم إطلاقه لعامة الناس أم لا، ولكن في الوقت الراهن، من المؤكد أن إكتشاف Pfizer يرسم مستقبلاً مليئًا بالأمل.