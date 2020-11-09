الهاتف Nubia Z20 يحصل على تحديث Android 11 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تقوم بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية فعلاً بشحن هواتفها الذكية مع نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل، فإن العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE قررت الآن إطلاق النسخة التجريبية العامة الأولى فقط بحيث بدأت الآن مع عدد من ملاك الهاتف Nubia Z20 بإختبار تحديث Android 11.

هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم V3.09 ويبلغ حجمه 3.2 جيجابايت. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 11، بما في ذلك الصلاحيات المُحسنة، والقدرة على إدارة الإشعارات، وخاصية صورة في صورة، فضلا عن ميزة إستنساخ التطبيقات، وإعادة تصميم Game Space. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك بعض التغييرات الحصرية لواجهة المستخدم من Nubia.

من الغريب أن نرى هذا التحديث التجريبي يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر بدلاً من الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر أو نوفمبر. عمومًا، نحن نأمل أن تتمكن شركة Nubia من إصلاح جميع الأخطاء والمشاكل في التحديث في المستقبل القريب من أجل إطلاقه لعامة المستخدمين. على أي حال، يمكنكم التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على الإرشادات حول كيفية تثبيت تحديث Android 11 على الهاتف Nubia Z20 الخاص بك.