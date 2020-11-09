LG تكشف النقاب رسميًا عن LG W11 و LG W31 و +LG W31 في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة LG هذا الأسبوع الكشف عن أحدث هواتفها الذكية الإقتصادية في الهند. في الواقع، لقد قررت الشركة الكورية الآن إزاحة الستار رسميًا عن كل من LG W11 و LG W31 و +LG W31. تتشارك هذه الهواتف الذكية الثلاثة في الكثير من الأشياء، فكلها تضم شاشات IPS LCD بحجم 6.52 إنش وبدقة +HD، ومعالجات ثمانية النوى من فئة MediaTek Helio P22، وبطاريات بسعة 4000mAh، فضلا عن كاميرات أمامية بدقة 8 ميغابكسل.
وبالنسبة للهاتف LG W11، فهو يأتي في واجهته الخلفية مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، في حين حصل الهاتف LG W31 على نفس الكاميرات مع إضافة كاميرا ثالثة عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميغابكسل.
هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة من شركة LG تأتي كذلك مع خيارات تشمل 3GB و 4GB على مستوى الذاكرة العشوائية وخيارات تشمل 32GB و 64GB و 128GB على مستوى الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلى عكس الهاتف LG W11، فالهاتفين LG W31 و +LG W31 يأتيان مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.
سيتم بيع الهاتف LG W11 مقابل 128 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، في حين سيتم بيع الهاتف LG W31 مقابل 148 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، والهاتف +LG W31 مقابل 162 دولار أمريكي.
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