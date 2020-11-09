Teclast تطرح حاسوب جديد بشريحتي SIM

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

أصبح اختيار الحاسوب المحمول ليس أمرا سهلا في ظل وجود أنواع عديدة ، لذلك تسعى الشركات المصنعة لإضافة المميزات الخاصة بها من أجل ضمان بيع أكبر عدد من منتجاتها .

كشفت شركة Teclast النقاب عن الحاسوب اللوحي T30 Pro الجديد، الذي يدعم تقنية LTE وشريحتي SIM مع خيار لوحة المفاتيح.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يزخر بمعالج Helio P70 المزود بـ4 أنوية A73 وA53 لكل منهما، ويضمن المعالج A73 توافر أداء فائق في ظل التحميل المرتفع، بينما يمتاز المعالج A53 بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويشتمل المعالج على بطاقة الرسوميات Mali-G72-GPU المدمجة.

وإلى جانب المعالج فائق الأداء يضم الحاسوب اللوحي الجديد ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وتبلغ سرعة قراءة البيانات 500 ميجابايت في الثانية، وتأتي الشاشة مزودة بلوحة IPS قياس 1ر10 بوصة وبدقة وضوح 1920 x 1200 بيكسل، كما أنها تمتاز بطبقة حماية للحد من الانعكاسات المزعجة.

وتروج شركة Teclast للحاسوب اللوحي الجديد من خلال إمكانية تشغيله بشريحتي SIM مع دعم تقنية LTE وتقنية الواي فاي ac وتقنية البلوتوث 4.2 ومستشعر درجة السطوع واثنين من الكاميرات، وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 8000 مللي أمبير ساعة إلى 11 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت.

وأشارت الشركة الصينية إلى أنه يمكن تحويل الحاسوب اللوحي T30 Pro المزود بنظام التشغيل جوجل أندرويد 10 إلى جهاز لاب توب من خلال استعمال لوحة مفاتيح بواسطة منفذ الإرساء.