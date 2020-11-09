تكنولوجيا: Oppo تكشف عن إصدارها الخاص Reno4 Mo Salah بسعر 420 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo اليوم إصدار خاص من هاتف Reno4 والذي ينطلق بثيم لاعب كرة القدم “محمد صلاح” ويأتي بعنوان Reno4 Mo Salah.

عقدت شركة Oppo شراكة مع نادي ليفربول واللاعب المصري “محمد صلاح” الذي إشترك في الحملات الإعلانية الخاصة بهواتف Oppo في الشرق الأوسط وإفريقيا، واليوم تقدم الشركة إصدارها الخاص من هاتف Reno4 Mo Salah.

وينطلق الإصدار الخاص من هاتف Reno4 Mo Salah على موقع الشركة بمواصفات تحاكي النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Reno4، حيث يتميز بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 720G مع ميزة الإتصال بشبكات 4G.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 Flash بقدرة 30W، بينما يختلف تصميم الهاتف الخارجي، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم يتميز بطلاء يجمع بين ألوان الرمادي الداكن والأحمر، مع توقيع لاعب كرة القدم “محمد صلاح”.

كما تجمع حواف الهاتف بين ألوان الأحمر، والأسود والرمادي الداكن، أيضاً تقدم Oppo الهاتف مع واجهة ColorOS 7.2 مخصصة بخلفية خاصة للاعب كرة القدم، ورموز مميزة باللون الأحمر مع تصميم جديد.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Reno4 Mo Salah على موقع Oppo الرسمي في السوق المصري، حيث يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر بسعر 420 دولار.

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