Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يبدأن بتلقي تحديث Android 11 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الآن ترقية الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro بشكل رسمي إلى نظام Android 11 في الصين. هذا التحديث الجديد والذي يقوم بترقية الهاتفين الرائدين لشركة Xiaomi إلى الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد يحمل البنية رقم MIUI 12.2.2.0 RJBCNXM ويبلغ حجمه 3 جيجابايت. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث الرسمي والمستقر صدر بعد شهرين من إطلاق شركة Xiaomi للنسخة التجريبية الأولى من هذا التحديث للهاتف Xiaomi Mi 10.

في الوقت الراهن، هذا التحديث متوفر عبر الهواء للمستخدمين الذين يستخدمون الروم الصيني فقط على الرغم من إمكانية تحديث الهواتف يدويًا. يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للإطلاع على الإجراءات الكاملة. لا يوجد إطار زمني محدد يمكن أن نتوقع فيه إطلاق هذا التحديث على الصعيد العالمي. التحديث يأتي أيضًا مع الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.