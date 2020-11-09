Vivo تختار موعد جديد للإعلان عن واجهة Origin OS الأحدث من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - Vivo ستنقل معجبيها إلى ” عالم جديد تمامًا “، على الأقل هذا ما يقوله شعار روم Origin OS الجديد. كان من المتوقع أن تكشف الشركة عن واجهة Origin OS الجديدة في اليوم 19 نوفمبر، وبالضبط في مؤتمرها السنوي للمطورين VDC 2020، ولكننا نعلم الآن أنه سيتم إطلاقها رسميًا قبل يوم من ذلك، وبالضبط في اليوم 18 نوفمبر.

حصلت واجهة Origin OS الآن على صفحة خاصة بها على الشبكة الإجتماعية الصينية، وقد كشف المنشور الأول في هذا الحساب عن التاريخ الذي سيُعقد فيه ” حدث خاص ” في مدينة شنتشن الصينية. موقع الحدث ليس مفاجئًا، فهذه هي المدينة المجاورة لموطن شركة Vivo، وهي المدينة التي يصفها الجميع بأنها وادي السيليكون في الصين لأنها تأوي العديد من الشركات التقنية الصينية.

لم تذكر Vivo الكثير عن واجهة Origin OS حتى الآن، ولكننا نتوقع أن تحصل على تصميم بسيط وأكثر قابلة للفهم، وميزات جذابة وسهلة الإستخدام من أجل العملاء خارج الصين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك إشاعة ذكرت أنه سيكون هناك خيار يتيح للمستخدمين التبديل بين واجهة الأندرويد الخام وواجهة Origin OS الجديدة. عمومًا، سنعرف المزيد يوم الأربعاء المقبل، ولكننا نتوقع أن تقوم شركة Vivo بالتشويق لبعض الميزات الجديدة التي ستأتي بها واجهة OriginOS قبل حلول موعد الإعلان الرسمي.