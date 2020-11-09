تكنولوجيا: تسريبات TENAA تكشف عن مواصفات هاتف Oppo Reno5 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Oppo Reno5 5G اليوم في تسريبات ظهرت في قاعدة بيانات TENAA والتي إستعرضت مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

إعتمدت شركة Oppo مؤخراً اثنان من الهواتف الذكية في TENAA مؤخراً بنموذج رقم PEGM00 وPEGT00، حيث يعود أحد النماذج لهاتف Oppo Reno5 5G، كما يأتي الهاتف بشاشة مسطحة لذا من المتوقع أن يكون الهاتف هو الإصدار الرئيسي من السلسلة.

كما يأتي هاتف Oppo Reno5 5G بشاشة OLED بحجم 6.43 إنش، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W التي قدمت في إصدار الشركة الحالي Reno4 5G.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Reno5 5G ينطلق بنظام تشغيل Android 11 ليكون أول إصدارات Oppo بنظام تشغيل Android 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Oppo الجديدة وموعد الإعلان الرسمي.

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