تكنولوجيا: تطبيق TIKTOK يحتل المركز الأول بين أفضل 10 تطبيقات في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستمر تطبيق TIKTOK في الإستحواذ على المركز الأول في قوائم التطبيقات الأكثر تحميلاً في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات ابل.

نشرت شركة SensorTower تقرير جديد توضح من خلاله أفضل التطبيقات التي حصدت أكبر عدد من مرات التحميل في متاجر التطبيقات خلال شهر أكتوبر 2020، ولقد كان تطبيق TIKTOK في الصدارة من جديد مع أعلى إيرادات وأفضل تطبيق في قائمة تضم 10 تطبيقات.

ولقد حققت الشركة الصينية المطورة لتطبيق TIKTOK إيرادات بقيمة 115 مليون دولار خلال شهر أكتوبر ليكون بذلك أعلى التطبيقات في نسبة الإيرادات، كما إرتفعت إيرادات التطبيق 6.2 مرة أكثر مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.

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وتستحوذ Douyin على النصيب الأكبر في إيرادات تطبيق TIKTOK بنسبة 86%، بينما تستحوذ الولايات المتحدة على نسبة 8% من إيرادات التطبيق، وتحقق تركيا إيرادات للتطبيق بنسبة 2%.

كما يحتل تطبيق YouTube المركز الثاني في قائمة SensorTower لأفضل 10 تطبيقات في شهر أكتوبر، حيث سجل التطبيق إيرادات بقيمة 94 مليون دولار، أي أن التطبيق حقق زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 58%.

من جانب أخر وصلت عدد مرات التحميل لتطبيق TIKTOK إلى 66 مليون مرة خلال شهر أكتوبر فقط، أي بزيادة سنوية بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019.

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