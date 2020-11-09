تسريب المواصفات التقنية للهاتف Moto G Stylus 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - بالعودة إلى شهر فبراير الماضي، قامت شركة موتورولا بإطلاق الهاتف Moto G Stylus في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف أيضًا بإسم Moto G Pro على الصعيد العالمي، والآن قرر المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بالكشف عن أولى التفاصيل حول خليفته. هذا الهاتف الجديد سيحمل إسم Moto G Stylus 2021 ويحمل الإسم الرمزي Motorola XT2115.

هذا الهاتف سيضم وفقًا لـ Evan Blass مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.41 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Moto G Stylus 2021 سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الكاميرا الواسعة الزاوية مخصصة فقط لتصوير الفيديوهات الحركية ( أكشن ) مثل الطراز الحالي أم أنها ستسمح بالفعل بإلتقاط الصور الثابتة هذه المرة. عمومًا، نأمل في الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع، بما في ذلك المواصفات القليلة المتبقية، وموعد الإطلاق والسعر.