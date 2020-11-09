Huawei ستُطلق أول نسخة تجريبية من نظام HarmonyOS للهواتف الذكية يوم 18 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرف شركة Huawei أن مستقبلها سيكون من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل حتى مع وجود رئيس أمريكي جديد، لذا فإن الشركة تمضي قدمًا وتواصل نظام Harmony OS الخاص بها.

وفقا لرئيس قسم البرمجيات في شركة Huawei، السيد Wang Chenglu، فقد أوضح أن نظام Harmony OS المفتوح المصدر سيكون متاحًا للمطورين في اليوم 18 ديسمبر، وسيتم تشغيل الإصدارات التجريبية الأولى من نظام Harmony OS على الهواتف الذكية الأولية بحلول يناير أو فبراير 2021.

كشف السيد Wang Chenglu أن جميع الموظفين في شركة Huawei يعملون على بناء منظومة جديدة تتمحور حول Harmony OS، وحتى الآن كل شيء يسير وفقًا للخطة. عندما ستصل أولى التقارير في الربع الأول من العام 2021، يجب أن يتم إطلاق النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام Harmony OS في شهر أبريل من العام 2021 تقريبًا.

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قال السيد Wang Chenglu أن حوالي 90 في المئة من الهواتف الذكية التابعة للشركة يجب أن تكون جاهزة للترقية إلى نظام Harmony OS بمجرد أن يكون هناك تحديثًا جاهزًا للإطلاق. هناك فرصة ضئيلة لأن تخفف الولايات المتحدة الأمريكية من موقفها وتسمح لشركة جوجل بالعمل مع Huawei، ولكن الحقيقة هي أننا نتجه نحو تحول كبير في عالم الهواتف الذكية حيث يمكننا رؤية ثلاثة لاعبين كبار في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، تمامًا مثل الأيام الخوالي، وبالضبط في الفترة ما بين 2012 و 2015.