تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto G Stylus للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف موتورولا Moto G Stylus للعام 2021 الذي ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 675، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

نشرت صفحة @evleaks تسريبات جديدة توضح مواصفات هاتف Moto G Stylus للعام 2021، والذي يعرف الآن برمز Minsk، حيث ينطلق الهاتف قريباً بمعالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بحجم شاشة 6.81 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

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كما تشير التسريبات إلى أن موتورولا تغيير موقع مستشعر البصمة في Moto G Stylus للعام 2021 من الجهة الخلفية إلى الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي الإصدار الجديد بسعة بطارية 4000 mAh.

وتقدم موتورولا هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، وعمق التصوير.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بدقة 16 ميجا بيكسل، حيث تتميز الكاميرة بتصميم ثقب الشاشة، ومن المتوقع أن تعلن موتورولا خلال الفترة القادمة عن موعد إطلاق هذا الإصدار رسمياً إلى الأسواق.

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