تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto G Stylus للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف موتورولا Moto G Stylus للعام 2021 الذي ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 675، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.
نشرت صفحة @evleaks تسريبات جديدة توضح مواصفات هاتف Moto G Stylus للعام 2021، والذي يعرف الآن برمز Minsk، حيث ينطلق الهاتف قريباً بمعالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.
أيضاً يأتي هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بحجم شاشة 6.81 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.
كما تشير التسريبات إلى أن موتورولا تغيير موقع مستشعر البصمة في Moto G Stylus للعام 2021 من الجهة الخلفية إلى الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي الإصدار الجديد بسعة بطارية 4000 mAh.
وتقدم موتورولا هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، وعمق التصوير.
أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بدقة 16 ميجا بيكسل، حيث تتميز الكاميرة بتصميم ثقب الشاشة، ومن المتوقع أن تعلن موتورولا خلال الفترة القادمة عن موعد إطلاق هذا الإصدار رسمياً إلى الأسواق.
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