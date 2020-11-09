سامسونج تتفوق على آبل في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ ثلاث سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - لأول مرة منذ الربع الثاني من العام 2017، قامت شركة سامسونج بشحن هواتف ذكية أكثر من آبل في السوق الأمريكي خلال ربع واحد. كانت الشركة الكورية تقف وراء 33.7 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام، وهذا ما يُمثل زيادة بنسبة 6.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كانت أرقام سامسونج مدفوعة بالطلب القوي على هواتفها الذكية المتوسطة بالإضافة إلى هواتفها الذكية الرائدة، بما في ذلك تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Fold 2 القابل للطي.

تراجعت شركة آبل إلى المركز الثاني بعدما كانت مسؤولة عن شحن 30.2 في المئة من إجمالي الشحنات. ويشير المحللين في مؤسسة Strategy Analytics إلى أن الإطلاق المتأخر لتشكيلة iPhone 12 Series يعني أن آبل لم تحصل على الزيادة المعتادة في المبيعات التي قدمتها الأجيال السابقة، فعادة ما تقوم شركة آبل بإطلاق طرازات iPhone الأحدث في أواخر شهر سبتمبر. وبغض النظر عن آبل، فقد ظلت شركة LG محافظة على المرتبة الثالثة.

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تُظهر إحصائيات السوق العالمي للمحللين أن سامسونج كانت الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام، فقد كانت وراء شحن 21.9 في المئة من إجمالي الشحنات، متقدمة بذلك على Huawei التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 14.1 في المئة، وشركة Xiaomi التي حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 11.9 في المئة. وبالنسبة لشركة آبل، فقد كانت مسؤولة عن 11.8 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي في الربع الثالث من هذا العام مما جعلها تحل في المرتبة الرابعة. ومع ذلك، بما أن تشكيلة iPhone 12 Series صدرت الآن، فينبغي أن تعود آبل إلى المرتبة الثالثة التي تعودنا رؤيتها فيها، مما يعني أيضا عودة Xiaomi المحتملة للمرتبة الرابعة.