تقرير جديد يتوقع صدور iPad Pro مع شاشة MiniLED في أوائل العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتحديث جهاز iPad Pro لآخر مرة في أوائل هذا العام عندما قامت بإطلاق iPad Pro 2020 والذي زودته بالماسح الضوئي LiDAR، وهو نفس المستشعر الذي شق طريقه مؤخرًا إلى هواتف iPhone 12 Series. هذا يعني أن الجيل المقبل من iPad Pro سيصل على الأرجح في أوائل العام 2021، ويبدو أن الشاشة هي واحدة من المكونات التي سيتم ترقيتها في الطراز الجديد حيث سيتم إستخدام شاشة MiniLED بدلاً من شاشة LCD.

لطالما ترددت الشائعات التي تقول بأن شركة آبل قد تتطلع إلى التبديل لشاشات MiniLED في بعض منتجاتها مثل iPad. وفي حالة إذا لم تسمع عن شاشات MiniLED من قبل، فيُمكن إعتبارهًا شكلاً متقدمًا من شاشات LCD، وعلى الرغم من إسمها، فلا ينبغي الخلط بينها وبين شاشات OLED، على الرغم من أنها تستعير بعض المفاهيم من OLED.

Advertisements

تقليديًا، تعتمد شاشات LCD على الإضاءة الخلفية للمساعدة في إضاءة البكسلات. العيب في ذلك هو أن الإضاءة الخلفية يمكن أن تنتقل إلى البكسلات الأخرى، وهذا هو السبب في أن اللون الأسود على شاشات LCD ليس عميقًا مقارنة باللون الأسود في شاشات OLED، حيث يتم تشغيل أو إيقاف كل بكسل على حدة. تستعير شاشات MiniLED مفهوم البكسلات المُدارة بشكل فردي من شاشات OLED، ولكن لديها القدرة على أن تكون أكثر إشراقًا وأسهل في الإنتاج.

حتى الآن، إستخدمت شركة آبل شاشات OLED فقط على iPhone و Apple Watch و Touch Bar في حواسيب MacBook Pro. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت ستصل في نهاية المطاف إلى لوحيات iPad، ولكن يبدو أن آبل قد تتخطى شاشات OLED في لوحيات iPad والإنتقال مباشرة إلى شاشات MiniLED. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكننا نشعر فعلاً بالفضول لمعرفة كيف يمكن أن يبدو iPad Pro مع شاشة MiniLED.