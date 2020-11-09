أول رحلة ركاب في العالم بنظام الكبسولة المغناطيسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

تسعى شركة فيرجن هايبرلوب الأمريكية لإحداث ثورة في عالم النقل والمواصلات من خلال تطوير نظام “ديفلوب” ليصبح جاهزا لنقل رحلات الركاب.

قالت شركة فيرجن هايبرلوب يوم الأحد إنها أكملت أول رحلة ركاب في العالم لكبسولة تسير داخل أنبوب مفرغ معلق بوساطة أنظمة مغناطيسية في اختبار أمان رئيسي للتكنولوجيا التي تأمل الشركة أن تحدث تغييرا في مجال نقل البشر والبضائع.

وقالت الشركة إن المديرين التنفيذيين في فيرجن هايبرلوب وصلوا بسرعة بلغت 172 كيلومترا في الساعة إلى موقع اختبار نظام ديفلوب التابع للشركة في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

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وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: ”كان من دواعي سروري أن أرى التاريخ يصنع أمام عيني“.

وتتصور الشركة التي مقرها لوس أنجلوس مستقبلا تتدفق فيه الكبسولات المعلقة المليئة بالركاب والبضائع عبر أنابيب مفرغة بسرعة 966 كيلومترا في الساعة أو أسرع.

وتستغرق الرحلة في نظام هايبرلوب بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط. وسيكون ذلك أسرع بمرتين من الرحلة بالطيران وبأربع مرات من قطار فائق السرعة.

وقالت الشركة إنها تعمل من أجل الحصول على شهادة السلامة بحلول 2025 والعمليات التجارية بحلول 2030.