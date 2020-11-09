- 1/2
- 2/2
الصين تبدأ اختبار اتصالات 6G
بدأت الصين أولى تجاربها لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G ، في خطوة ستكون ستحدث ثورة في عالم الاتصالات .
أطلقت الصين بنجاح أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G، دخل المدار مع 12 قمرا صناعيا آخر من مركز (Taiyuan) لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة ”شانشي“.
وأفادت تقارير صينية بأن القمر الصناعي 6G كان من بين ثلاثة أقمار صناعية صينية أُطلقت بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بُعد طورتها شركة ”ساتيلوجيك“ (Satellogic) الأرجنتينية.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي لا تزال فيه معظم دول العالم تعتمد على تقنية اتصالات الجيل الرابع (4G) باستثناء قليل من الدول التي بدأت منذ فترة بسيطة في تفعيل اتصالات (5G).
ويتم استخدام القمر الصناعي للتحقق من أداء تقنية (6G) في الفضاء، حيث يتم توسيع نطاق التردد (6G) من تردد موجة (5G) الميليمترية إلى تردد التيراهيرتز.
ومن المتوقع أن تكون هذه التكنولوجيا أسرع بنحو 100 مرة من 5G؛ ما يتيح نقلا بلا خسارة في الفضاء لتحقيق اتصالات بعيدة المدى مع خرج أصغر للطاقة.
ويحمل القمر الصناعي نظاما للاستشعار البصري عن بُعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات وموارد الغابات، ومراقبة المياه والفيضانات الجبلية، بالإضافة إلى توفير صور وبيانات وافرة من الأقمار الصناعية، بحسب لو تشوان رئيس معهد (UESTC) لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تبدأ اختبار اتصالات الجيل السادس 6G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.