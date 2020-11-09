تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS للهواتف في 18 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر Wang Chenglu رئيس قسم البرمجيات في هواوي تصريحات رسمية اليوم أكد من خلالها على خطط الشركة لإطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام Harmony OS المخصص للهواتف الذكية في 18 من شهر ديسمبر المقبل.

بدأت شركة هواوي في إتخاذ خطوات جادة للإنتقال إلى نظام تشغيلها الخاص في الهواتف الذكية، حيث تستعد الشركة لإطلاق الإصدار التجريبي الأول من Harmony OS للمطورين في 18 من ديسمبر، كما تبدأ الشركة في تجربة نظام التشغيل على الوحدات ما بين شهري يناير وفبراير.

رغم التغييرات الجديدة التي ستطرأ على الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة إلا أن هواوي لم تتراجع عن خططها للتحول إلى أنظمة الشركة الخاصة في هواتفها الذكية، حيث تبدأ الشركة في إتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع للتحول إلى نظام Harmony OS المخصص للهواتف الذكية خلال الشهر المقبل.

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ولقد أكد Wang Chenglu رئيس قسم البرمجيات في هواوي على أن الشركة تسير وفقاً لجدولها الزمني لإجراء التغييرات التي وضعت سابقاً، حيث تبدأ الشركة في إطلاق الإصدار التجريبي العام الأول للمستخدمين خلال شهر أبريل من عام 2021.

كما أكد Wang Chenglu على أن نسبة 90% من هواتف الشركة ستتوافق مع التحديث الجديد ما أن تبدأ الشركة في إطلاق التحديث للمستخدمين.

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