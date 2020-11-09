تكنولوجيا: vivo تحدد موعد جديد لحدث إطلاق واجهة Origin OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت vivo موعد جديد اليوم لإطلاق واجهة Origin OS، حيث تستعد الشركة لإطلاق الواجهة في 18 من نوفمبر كبديل للموعد الأول المقرر سابقاً في 19 من نوفمبر.

كانت شركة vivo قد أشارت سابقاً إلى خططها لإطلاق واجهة Origin OS خلال مؤتمر المطوريين VDC 2020 المقرر عقده في 19 من نوفمبر، ولقد أطلقت الشركة صفحة خاصة للواجهة على منصة Weibo.

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أيضاً نشرت شركة vivo إعلان تشويقي جديد نشر على منصة Weibo تؤكد من خلاله على أن الحدث الخاص سيعقد في Shenzhen في الصين، من جانب أخر لم تقدم Vivo الكثير من التفاصيل حول مميزات واحهة Origin OS، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الواجهة تأتي بتصميم أبسط وأكثر وضوحاً بشكل خاص للمستخدمين خارج السوق الصيني.

كما أشارت vivo إلى أن واجهة Origin OS ستدعم التبديل السريع بين نظام الشركة الخاص ونظام الأندوريد، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول الواجهة الجديدة قبل الإعلان الرسمي المقرر في 18 من نوفمبر.

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