تكنولوجيا: ابل تعتمد نظام NightWare في FDA لمراقبة النوم بآداء أفضل في Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت ابل مؤخراً نظام NightWare لساعات ابل الذكية في FDA، حيث يدعم هذا النظام مراقبة نوم المستخدم بدقة أكثر لتحديد إضطرابات النوم نتيجة للأحلام المزعجة.

تدعم الكثير من الشركات الساعات الذكية بميزة مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، حيث تقتصر مهام هذه الميزة على تحديد جودة النوم بشكل عام، إلا أن نظام NightWare المقدم من ابل لمستخدمي Apple Watch سيدعم مراقبة إضطرابات النوم بكفاءة أعلى وتحديد مدى تأثير الأحلام المزعجة في ساعات نوم المستخدم.

وتؤكد ابل على أن نظام NightWare سيدعم مستخدمي ساعات ابل الذكية بكفاءة في مراقبة دقيقة لساعات النوم، كما تأتي هذه الميزة لدعم المستخدمين ممن يواجهون إضطرابات منتظمة في النوم.

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ويرتكز نظام NightWare على الأدوات الرئيسية لمراقبة نوم المستخدم، حيث يستخدم النظام القياسات الحيوية لتقدير مدى راحة المستخدم أثناء النوم، حيث يتم إرسال البيانات إلى خوادم شركة ابل التي تعتمد على خوارزمية تقوم على بناء ملف تعريفي خاص بالمستخدم لقياس أي تغييرات في حالة المستخدم أثناء النوم في المستقبل.

أيضاً يعمل نظام NightWare على مراقبة تفاعل المستخدم أثناء النوم مع الأحلام المزعجة، وذلك عن طريق رصد أي تغيير في ضربات القلب، أو حركة جسم المستخدم، حيث سيعمل النظام على إهتزاز الساعة بدرجة بسيطة لا تؤثر على نوم المستخدم.

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