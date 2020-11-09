Nikon تسمح أخيرًا للمستخدمين بتحويل كاميراتهم الرقمية الإحترافية إلى كاميرات ويب

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل جائحة كورونا التي نتمنى أن تنتهي قريبًا، تغيرت الكثير من الأشياء التي كنا نقوم بها في الأيام العادية بطريقة جذرية. يعمل الكثير من الأشخاص عن بُعد ويدرسون عن بُعد، وهذا بدوره أوجد الحاجة إلى كاميرات الويب، أو بالأحرى، كاميرات ويب ذات جودة أفضل، وبالتالي لتلبية هذه الحاجة، أطلقت العديد من الشركات المصنعة للكاميرات الإحترافية برامج تحول كاميراتها إلى كاميرات ويب.
لقد رأينا شركات مثل Sony و Canon و Fujifilm و Olympus تقوم بذلك، ولكن الغريب أن Nikon لم تكن مدرجة في القائمة، على الأقل حتى الآن حيث أصدرت الشركة أخيرًا وبشكل رسمي برنامجًا للحواسيب والذي يسمح لملاكها بإستخدام كاميرات Nikon الإحترافية ككاميرا ويب، سواء للعمل أو الدراسة أو البث.
لماذا يُعتبر هذا مهمًا؟ قبل ذلك، كان بإمكان المستخدمين إستخدام الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) أو الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا ككاميرات ويب، ولكنك ستحتاج إلى إستخدام ملحقات وبرامج إضافية لتشغيلها. ومع ذلك، مع الإطلاق الرسمي لهذه البرامج، أصبحت هذه العملية أسهل من أي وقت مضى.
بالنسبة لملاك كاميرات Nikon الذين يرغبون في الإستفادة من برنامج Nikon Webcam Utility Software، فبإمكانهم تحميل البرنامج مجانًا على الموقع الرسمي لشركة Nikon على الويب. في الوقت الراهن، لا يتم دعم جميع الكاميرات، ولكن يتم دعم عدد لا بأس به من الكاميرات، بما في ذلك Nikon Z 7II و Nikon Z 7 و Nikon Z 6II و Nikon Z 6 و Nikon Z 5 و Nikon Z 50 و Nikon D6 و Nikon D5 و Nikon D850 و Nikon D810 و Nikon D780 و Nikon D750 و Nikon D500 و Nikon D7500 و Nikon D7200 و Nikon D5600 و Nikon D5500 و Nikon D5300 و Nikon D3500.
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