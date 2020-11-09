تسريب إختبارات الأداء للمعالج Apple A14X Bionic القادم مع حواسيب Mac الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة آبل أنها ستستضيف حدثًا خاصًا في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 10 نوفمبر. على الرغم من أن الشركة لم تذكر ما الذي ستكشف عنه في هذا الحدث، إلا أن التوقعات تشير إلى حد كبير إلى أن الحدث سيشهد كشف الشركة رسميًا عن سلسلتها الجديدة من حواسيب Mac المُزودة بالمعالجات الخاصة بها بدلاً من معالجات Intel التي لطالما تعودنا على رؤيتها في حواسيب آبل، والآن يبدو أنه تم تسريب أداء أول معالج من آبل مصمم للحواسيب الخاصة بها في إحدى منصات إختبارات الأداء.

يُقال أن المعالج المعني هنا هو Apple A14X Bionic، وهو إصدار مُختلف من المعالج Apple A14 Bionic المُستخدم في هواتف iPhone ولوحيات iPad التي تم إطلاقها هذا العام. بناءً على النتائج في منصة إختبارات الأداء GeekBench، يبدو أن هذا شيء يستحق الإثارة. كشفت نتائج إختبارات الأداء أن المعالج Apple A14X Bionic سجل 1634 نقطة في إختبار النواة الواحدة، و7220 في إختبار النوى المتعددة.

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لإعطائكم بعض السياق، هذا أسرع قليلاً من المعالج Apple A14 Bionic الحالي الموجود في تشكيلة iPhone 12 Series، ولكن يبدو أيضًا أنه أسرع من نسخة 16 إنش من MacBook Pro 2019 والتي حقق المعالج Intel Core i9 الخاص بها نحو 1096 نقطة في إختبار النواة الواحدة و6869 نقطة في إختبار النوى المتعددة. إنه لا يتفوق عليه بهامش كبير في إختبار النوى المتعددة، ولكن حقيقة أنه أسرع من النسخة الأرقى من MacBook Pro هو أمر مثير جدًا للإعجاب.

ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه الإختبارات حقيقية لأنها قابلة للتزوير، ولكن إختبارات الأداء السابقة لمعالجات Apple A Series القديمة أوضحت لنا أنها قوية بالفعل، لذلك سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف يمكن أن يكون أداء المعالج Apple A14X Bionic في الإختبارات الواقعية.