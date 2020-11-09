Watch Dogs، لعبة تتمحور حول الإختراق، تعرضت للإختراق!

فاطمة أيت طالب - دبي - لعبة Watch Dogs هي في الأساس لعبة تتمحور حول الإختراق، وفي تحول مثير للسخرية إلى حد ما للأحداث، يبدو أن القراصنة تمكنوا من إختراق لعبة Watch Dogs: Legion وسرقة الشفرة المصدرية حيث يهددون الآن بنشر هذه الشفرة المصدرية على الإنترنت مما قد يضر بالشركة وممتلكاتها الفكرية.

يبدو أن هذا حدث في شهر أكتوبر الماضي حيث قال القراصنة الذين يُطلقون على أنفسهم Egregor لموقع ZDNet : ” في حالة عدم إتصال Ubisoft بنا، سنبدأ في نشر الشفرة المصدرية لألعاب Watch Dogs القادمة ومحركها “.

كانت المجموعة قد نشرت في وقت سابق على موقع إلكتروني، والذي أصبح الآن غير متصل بالإنترنت، بيانًا قالوا فيه : ” لقد وجدنا الشفرة المصدرية في إتصال حر بالشبكة الرئيسية. كلمات المرور مُسجلة في مستندات دون أي حماية، ونفس الأمر ينطبق على جميع بيانات الموظفين والمطورين والمعلومات الشخصية والعقود ومحركات الألعاب وغيرها الكثير. رفاق، إذا كان الهدف من المهمة الأخيرة في لعبتكم حول المخترقين هي إختراق شركتكم، فقد فعلنا ذلك. هل هناك جائزة لنا؟ “.

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أقرت شركة Ubisoft منذ ذلك الحين أنها كانت على علم بإختراق مجموعة Egregor لشبكتها وأنها تبحث في ما تسميه ” حادث أمان محتمل “، ولكنها لم تصل إلى حد الإقرار الفعلي بما إذا كانت أي ملفات قد سُرقت في هذه العملية.