تكنولوجيا: تحديث متصفح Stadium يدعم جلب خدمة بث الألعاب Stadia لمنصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود متصفح Stadium بتحديث جديد لمتجر تطبيقات ابل يهدف إلى جلب خدمة بث الألعاب Stadia لمستخدمي منصة iOS عبر المتصفح.

واجهت خدمات بث الألعاب المقدمة من مايكروسوفت xCloud وجوجل في خدمة Stadia الكثير من العقبات والقيود من شركة ابل منذ إنطلاقها، حيث وضعت ابل الكثير من القيود التي أعاقت جلب هذه الخدمات لمنصة iOS.

ولقد بدأت كلاً من مايكروسوفت وجوجل في بعض المحاولات لدعم خدمة بث الألعاب عن طريق المتصفح لمسخدمي منصة iOS، واليوم ينطلق تحديث جديد لمتصفح Stadium بهدف رئيسي لدعم خدمة بث الألعاب Stadia على منصة iOS.

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ويعود تطبيق المتصفح في الإصدار Stadium 1.2 بعد أن تم إزالته سابقاً لإنتهاك بعض من سياسة ابل، حيث تم معالجة المشكلة التي أدت إلى إزالة التطبيق من متجر ابل.

أيضاً سيدعم متصفح Stadium مستخدمي منصة iOS في الدخول إلى خدمة بث الألعاب عن طريق التسجيل في المتصفح بنفس التجربة السابقة وعند إنتهاء عملية التوثيق سيتم تسجيل الدخول إلى خدمة Stadia لبث الألعاب، إلا أن تشغيل الخدمة سيتطلب وحدة التحكم في الألعاب المخصصة Stadia.

من جانب أخر يتطلب تشغيل الخدمة وجود هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد عى نفس شبكة Wi-Fi الخاصة بوحدة Stadia للتحكم في الألعاب.

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