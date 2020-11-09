آبل تستخدم مكونات iPad في iPhone 12 Pro لمواجهة النقص الناتج عن إرتفاع الطلب

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن iPhone 12 Pro بدأ بداية جيدة حيث تواجه آبل على ما يبدو طلبًا أعلى من المتوقع على الهواتف الجديدة. ومن أجل مكافحة النقص وتلبية طلب العملاء، يبدو أن الشركة تستخدم مكونات iPad في هواتف الآيفون الجديدة.

لا، نحن لا نتحدث عن حشو آبل لمكونات iPad في هواتف iPhone لإنشاء جهاز فرانكشتاين من نوع ما، ولكن بدلاً من ذلك، هناك بعض المكونات المشتركة بين الجهازين مثل رقاقات الطاقة والماسح الضوئي LiDAR الموجود في iPad والذي يتم استخدامه أيضًا في طرازات Pro من هواتف iPhone الجديدة. هذا وفقًا لتقرير صادر عن Nikkei Asian Review، والذي اقترح أيضًا أنه نتيجة لذلك، قد ينتهي الأمر بشركة آبل بشحن وحدات أقل بنحو 2 مليون من iPad.

نفترض أن هذه مشكلة جيدة لأنها تعني أن شركة آبل ستبيع المزيد من هواتف iPhone. في الوقت الحالي، تم إصدار iPhone 12 و iPhone 12 Pro فقط. من المتوقع أن تطلق شركة آبل iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان آبل التعامل مع النقص في المكونات بحلول ذلك الوقت، أو إذا كان iPhone 12 Pro Max سينتهي به الأمر هو الأخر بإستهلاك قدرًا أكبر من مكونات iPad.