شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار غزيرة ورعدية اليوم بالسواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والعظمى 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، متوسطة على الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

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ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.