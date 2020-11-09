شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اللجنة العامة ببورفؤاد: حسن عمار يحصد أعلى أصوات..ونجاح قائمة من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة الأولى فى بور فؤاد، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، عدد الأصوات الصحيحة 45840 صوت صحيح، وبالنسبة للقائمة القائمة 37719 صوت.

وجاء أسماء المرشحين وعدد الأصوات التى حصلوا عليها كالتالى:-

حسن طارق حسن عمار 10350

محمد ابراهيم محمد نور 3069

سامى محمد محمد الرشيدى 4098

اسلام ممدوح عبده حمص 361

جمال عبد الملك حسن فارس 337

محمد ناجى حلمى محمود عاشور 170

محمد جمال عبد الناصر منصور فياض 120

سماح طه خليل على زاهر 98

طه طه مسعد الجمل 2034

عماد احمد محمد مهدى 305

عبدربه عنتر عبدربه حسن يوسف 200

اسامه محمد عبد الرازق حسين 1350

احمد محمد محمد ابوالمجد 989 صوتا

وليد كارم محمود الغريب 127

محمد سامى عباس راغب عامر 4791

وفاء السيد محمد عبد الوهاب 520

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نهاد محمد محمد سعد 335

عاطف عبد الخالق متولى مجاهد 504

امل عادل طه البهائى 520 صوتا

محمد فكرى محمد عبده مشالى 200

سحر محمد السيد عبدالرحمن 251

محمد يحيى سالم ابوالسعود 562

رانيا السادات محمد عبدالرحمن 952

وائل السيد محمد حليقه 225

اسلام عوض احمدعبدالمجيد عبدالرازق 361

ياسر البدرى فرغلى محمد 3780

وليد عبدالوهاب عبدالوهاب محمد قوطه 2993

طارق جاد على عبدالرحيم 2566

مختار مختار السيد السنبارى 2959

سمير ابراهيم ابراهيم ابراهيم خضير 713

القائمة الوطنية من أجل مصر 24727

وقائمة أبناء مصر 12992

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.