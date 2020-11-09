شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار إبراهيم السماحى، رئيس اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 55 ألف صوتًا وقائمة أبناء مصر على 32 ألف صوتًا.

وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد بدران البعلى الحاصل على 19247 صوتًا، ومحمد حامد غنام الحاصل على 17237 صوتًا، وسامى سليم الحاصل على 16847 أصوات، وأحمد سليمان الحاصل على 15363 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاء عدد أصوات الفردى كالآتى:

أحمد بدران البعلي 19247

محمد فوزي عبدالحليم 12948

أحمد سلامة داوود 13691

رجاء محمد مصطفي البعلي 2326

مراد شعيب الداهش 6399

فرج السيد الأسناوي 2006

محمد سعيد محمد 4968

أحمد محمود سليمان 15363

منى عبد العظيم موسى 2189

حسين عبده محمود دياب 8585

محمد عبدالناصر عبدالعظيم747

محمد علي الصريدي 1407

ثابت عبدالظاهر محمد محارب 476

عليان حسن محمد عبيد 2669

أحمد فتحي عبدالفتاح 4133

سعد خليل حسن بغدادي 13676

يسري محمود محمد 650

محمد عبد الرحمن أحمد 1095

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محمد حامد غنام 17237

ياسر منصور محمد منصور دهشان 3136

حسين علي أحمد حسن4973

عادل محمد السيد محمد عبدالهادى 1482

غريب عبدالله بشير عبدالله 6053

على محمد مصطفى محمد 9134

أمل صلاح أحمد ياسين 1857

شريف جبر إبراهيم جبر 2015

محمود عبد العزيز عبد الكافي على 783

رمضان محمد علي 2215

محمد عبدالدايم محمد 2254

عبدالستار عبدالرحمن المغربى 6912

أحمد محمود عبد المنعم 1686

السيد عبد النعيم رسلان 4946

سامي سليم 16847

أحمد شعيب 7029

أحمد عبده عبد الله 13246

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وفرز القضاة الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز تم نقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.