علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار إبراهيم السماحى، رئيس اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 55 ألف صوتًا وقائمة أبناء مصر على 32 ألف صوتًا.

وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد بدران البعلى الحاصل على 19247 صوتًا، ومحمد حامد غنام الحاصل على 17237 صوتًا، وسامى سليم الحاصل على 16847 أصوات، وأحمد سليمان الحاصل على 15363 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاء عدد أصوات الفردى كالآتى:

أحمد بدران البعلي 19247

 محمد فوزي عبدالحليم 12948

 أحمد سلامة داوود 13691

 رجاء محمد مصطفي البعلي 2326

 مراد شعيب الداهش 6399

 فرج السيد الأسناوي 2006

 محمد سعيد محمد 4968

 أحمد محمود سليمان 15363

 منى عبد العظيم موسى 2189

 حسين عبده محمود دياب 8585

 محمد عبدالناصر عبدالعظيم747

 محمد علي الصريدي 1407

 ثابت عبدالظاهر محمد محارب 476

 عليان حسن محمد عبيد 2669

 أحمد فتحي عبدالفتاح 4133

سعد خليل حسن بغدادي 13676

 يسري محمود محمد 650

 محمد عبد الرحمن أحمد 1095

Advertisements

 محمد حامد غنام 17237

 ياسر منصور محمد منصور دهشان 3136

 حسين علي أحمد حسن4973

 عادل محمد السيد محمد عبدالهادى 1482

 غريب عبدالله بشير عبدالله 6053

 على محمد مصطفى محمد 9134

 أمل صلاح أحمد ياسين 1857

 شريف جبر إبراهيم جبر 2015

 محمود عبد العزيز عبد الكافي على 783

 رمضان محمد علي 2215

 محمد عبدالدايم محمد 2254

عبدالستار عبدالرحمن المغربى 6912

 أحمد محمود عبد المنعم 1686

 السيد عبد النعيم رسلان 4946

 سامي سليم 16847

 أحمد شعيب 7029

 أحمد عبده عبد الله 13246

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وفرز القضاة الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز تم نقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا