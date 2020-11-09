شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محمد أبو حامد يعلن خسارته فى انتخابات النواب: "إنا لله وإنا إليه راجعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرشح محمد أبو حامد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خسارته في سباق انتخابات مجلس النواب بدائرة عابدين بمحافظة القاهرة، وذلك بعد فرز اللجان الفرعية.

وقال "أبو حامد"، عبر صفحته بـ"فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.. أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي".

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ويذكر أن محمد أبو محمد عضوا في مجلس النواب الحالي الذى ستنتهى مدته في 9 من شهر يناير المقبل.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.