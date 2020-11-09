شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيان الإحصائى لكفر الشيخ.. إعادة لأحمد الطنطاوى و5 مرشحين أخرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في كفر الشيخ، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي جاءت في القوائم بالنسبة للناخبين المقيدين 605745، ومن أدلوا بأصواتهم 208110، والأصوات الباطلة 28002، فيما جاءت الصحيةح في جميع اللجان 180108، فيما حصلت القائمة الوطنية 11560، المستقلين 65008.

وجاءت نتائج المرشحين كالتالي:

السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين 30877

أيمن عبد العليم أحمد الأتربى 21156

محى الدين فتح الله محمد القطان 22085

محمد عبدالحميد عرابى بسطويسى 21979

محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم 17363

باسم عبدالمحسن حامد حجازى 34047

الشحات مصطفى ابراهيم احمد 18010

علاء عبدالمولى رمضان السيد 14947

مها يونس محمود غازى 3007

رامى على عبدالحميد عبدالحى 7266

محسن محمد صادق الجندى 8758

محمد محمد احمد عبيد 12153

فرج على محمد السماحى 14065

احمد محمد رمضان الطنطاوى 44802

سامى احمد ابراهيم احمد سعد 6837

مراد جمال محمد القطان 29028

سامى فرحات محمد ابراهيم طلحه 8783

اسلام بهى الدين يوسف بدوى 6522

محمود شعبان عبدالفتاح شاهين 2021

امانى عزوز محمود عبدالواحد 10950

عماد حمدى بسيونى الشاذلى 5225

حسام احمد جاد الدمراوى 19420

مفيد حمدى راشد راجح 12809

ربيع بدير عبدالمحسن محمد 4116

محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز 7220

نصرالدين احمد سيد احمد عاصى 19256

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محمد محمد على حجازى 3916

محمد رجب محمد عبيد 3293

محمد عبد الحى شلبى صحصاح 2478

عماد على حسن كامل 6537

السيد ابراهيم سيد إبراهيم 1679

رأفت السيد يوسف احمد فيود 16394

سلامه محمد مغازى قبطان 4809

محمد احمد محمد على الخضراوى 1410

ياسمين محمد ابوالفتح عبدالمجيد محمد 2817

طارق رفعت محمود طه رشوان 7160

جمال حسينى محمد كيوان 8169

بدير عبدالعزيز موسى السيد 6838

ايهاب خليفه محمد الحداد 2922

مظهر محمد محمود الدميرى 12044

هشام محمد عوض عبيد 6186

حسام الدين عزت عبدالحميد يونس بدوى 11314

وائل ابوالمجد محمد ابوالمجد 16014

عمر احمد عبدالعليم دوير 6024

ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق 27028

خليفه عباس خليفه حامد 13293

على قدرى على إبراهيم 3701

مصطفى محمود عبدالفتاح زراره 17664

عادل عبدالباقى على قادومه 4907

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.