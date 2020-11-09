تكنولوجيا: غرفة عمليات كفر الشيخ: 791 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم على مستوى المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ففي لجنة قرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض، بالدائرة الثانية، أظهرت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، حصول القائمة الوطنية، رمز "كليوباترا"، على 615 صوتاً، مقابل 420 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، رمز "الثعلب".

وأظهرت النتائج الأولية للفرز بلجنة مدرسة دسوق الرسمية للغات، بالدائرة الرابعة، والتي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس، تقدم "القائمة الوطنية"، بحصولها على 370 صوتاً، مقابل 266 صوتاً لقائمة المستقلين.

وفي اللجنة الفرعية رقم 52 بمدرسة "وتيرة" الإعدادية، ضمن الدائرة الثالثة، ومقرها الحامول ،فحصل مرشحي القائمة الوطنية على 544 صوتاً لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، و302 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، والأصوات الباطلة في نظام القوائم 295 صوتاً، وأظهر الفرز في لجنة "روس الفرخ"، تقدم "فؤاد عبد الدايم"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، بحصوله على 1319 صوتاً، مقابل 379 صوتاً للمرشح "أيمن عبدالله"، و 251 صوتاً للمرشح "صبح أبو المجد"، و212 صوتاً للمرشح "عزت عبد الرحمن".

وتأتى تلك الأرقام في ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

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وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.