شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيان الإحصائى لدائرة الشهداء وتلا: إعادة بين السادات ونصير وخليف وجعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة بدائرة مركز تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ومقرها دائرة مركز تلا عن حصول 4 مرشحين على أكبر عدد من الأصوات، ليكونوا فى جولة الإعادة .

وجاءت النتيجة بحصول كل من المرشح كريم طلعت أحمد عصمت السادات 27965صوتا، والمرشح عبد الحفيظ زكى عبد الحفيظ نصير 26292صوتا، والمرشح إبراهيم يحيى محمد خليف 20670صوتا، وعلاء حسن عبدالواحد جعفر 19619صوتا

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تأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للمؤشرات الأولية، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.